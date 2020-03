Restiamo a casa: primi piatti che passione!

3 foto ricette primi piatti (1 Parte)

In questo momento siamo obbligati a stare a casa per l'emergenza sanitaria. È l'occasione per scoprirsi cuochi provetti e passare il tempo divertendosi tra i fornelli. E se fossero proprio gli chef del territorio a svelarci ricette e trucchi del mestiere? Dal pane, al dolce, dalla pizza ai primi piatti: c'è l'imbarazzo della scelta per stupire la famiglia.Dopo gli impasti, ecco la parte 1 dedicata ai primi piatti.Scegliete la ricetta che preferite, allacciate i grembiuli e seguite passo passo!ORECCHIETTA COLOR (x 4 persone) di Carmine De PintoPER LE ORECCHIETTEFarina "00" 100grUovo 1Spinaci frullati 30grNero di seppia 1 cucchiaioSale 1 pizzicoImpastare la farina, l'uovo, il sale e gli spinaci precedentemente frullati, fino a formare una palla verde. Dividere la palla in due panetti, prenderne uno e impostarlo con il nero di seppia. Far riposare il tutto una mezz'ora, dopodiché possiamo procedere con le orecchiette. Per chi ha difficoltà nel fare le orecchiette, per questo piatto, si possono utilizzare quelle fresche che troviamo nel banco frigo del supermercato.PER IL PIATTOSalmone al vapore 100grPeperone rosso 1Peperone giallo 1Pane di Altamura 1 fettaPanna da cucina 200grPallone di Gravina 50grArrostire i peperoni in forno a 180° per 20 minuti, spellarli e tagliarli a cubetti. Tagliare a dadini il salmone, metà spadellarlo con un filo d'olio e aggiungere metà della panna. Prendere l'altra metà della panna e riscaldarla aggiungendo il pallone di Gravina a scaglie creando una fonduta.Tagliare il pane a cubetti, metterlo in padella e farlo diventare croccante. Prendere l'altra metà del salmone e frullarlo fino a formare una crema, questa fungerà da letto per le nostre orecchiette.Bollire le orecchiette in acqua salata e scolarle, farle saltare con il salmone e i peperoni a cubetti. Guarnire il piatto con il pane croccante e delle gocce di fonduta di pallone di Gravina.SPAGHETTI ALL'ITALIANA (x 4 persone) di Gianfranco PellicciariSalsa al pomodoro 250grMacinato di vitello 300grStracciatella 100grRucola o basilico (qualche foglia)Spaghetti 1/2kgUovo 1Pangrattato q.b.Formaggio grattugiato q.b.Salsa al pomodoro per circa 2kg:Carote 100grSedano100grCipolle 50grAglio 2 spicchiBasilico alcune fogliePomodori freschi 300grPomodori pelati 1kgAcqua mezzo kgOlio extra vergine d'oliva q.b.Soffriggere le verdure lavate e tagliate a pezzi, e aggiungere i pomodori anch'essi tagliati e lavati.Aggiungere il basilico e successivamente il pelato e l'acqua. Cuocere a fuoco basso per circa 3 ore. Frullare e passare, aggiustare di sale. Ora mischiare la carne macinata con l'uovo, il parmigiano e un po' di pan grattato. Formare delle polpettine, soffriggere con olio e cipolla tritata, sfumare con un po' di vino e aggiungere la salsa di pomodoro. In abbondante acqua salata cuocere gli spaghetti al dente, scolare e aggiungere alla base del primo. Aggiustare di sale e pepe e servire con foglie di rucola o basilico e stracciatella.Se non avete la stracciatella, potete farla con panna e mozzarella.LE DUE SFUMATURE DI VIOLA di Massimo BuonoAcqua di cavolo viola 800grRiso carnaroli 150grParmigiano reggiano 100grAglio nero di Voghiera in polvere q.b.Olio evo 40grBurro 40grVino bianco 20grGamberi viola medi una dozzinaSalePer l'acqua di cappuccio viola: centrifugare il cavolo cappuccio con poca acqua.Cuocere direttamente il riso in tutta l'acqua di cavolo cappuccio ricavata. Dopo 18 minuti circa, spegnere e mantecare con olio, parmigiano, sale e burro ghiacciato (precedentemente messo per 2 ore a meno 20 gradi).Terminare il piatto proseguendo con i gamberi viola precedentemente tagliati a tartare (pezzi piccoli), salati e conditi con olio evo. Quindi adagiare sul riso i gamberi viola.Ultimare con una spolverata di aglio nero di Voghiera.Angela Mazzotta