Ricetta “L’Americano Murgiano”

In questa 69esima puntata della rubrica "Oggi cucino io!", l'eclettico barman Tommy Colonna ci propone l'aperitivo perfetto per le festività natalizie: l'"Americano Murgiano".PRESENTAZIONIPassione, determinazione, vocazione lo guidano ogni giorno e sono essenziali nel suo lavoro. Diplomato all'alberghiero e all'istituto per operatore turistico, ha 40 anni e da più di 20 anni gestisce il locale di famiglia, punto di riferimento nel centro storico di Gravina. Tra le vittorie nazionali e internazionali: 2 concorsi nazionali AIBES, contests internazionali di brand importanti (Beefeater, Nikka Contest, Barfestival, Diplomatico, Martini etc...). Con il suo MICO' (il Vintage Cocktail, così gli piace definirlo) é stato il 5 ° classificato nel mondiale IBA di Singapore nel 2010 e 4° nel 2013 nel mondiale IBA a Praga. Nel 2009 ha ideato un drink dividendo un'elegante coppa Martini in due. Non l'ha sciabolata ma il suo contenuto è "smistato", con una tecnica inedita, in due parti: una verde, un delicato frozen, e l'altra bianca "macchiata" da gocce rosse. Verde, bianco e rosso: non è italiano, ma "Italico". Con questo cocktail creativo a Sorrento ha rappresentato la Puglia e la Basilicata, vincendo la Gara Nazionale AIBES tra 56 concorrenti. E la storia si ripete nel 2012 sempre a Sorrento! Ancora Campione d'Italia con Jah-Love, il cocktail dai colori giamaicani che combina sentori del mediterraneo a sentori esotici.I viaggi, le esperienze, le sfide quotidiane e le vittorie si intrecciano con la passione per il suo lavoro. Miscela ingredienti qualitativamente ineguagliabili alle istantanee dei sorrisi di ogni cliente. Prova a cogliere la sfumatura perfetta di ogni cocktail e contemporaneamente ad interpretare le esigenze del suo "pubblico". Dopo 15 anni di gare, passa "dall'altra parte del banco" per far parte della giuria di vari contest. Attualmente si occupa di consulenze per le aziende di settore, tiene dei master, lavora a stretto contatto con chef (stellati e non) proponendo il foodpairing con il cibo: una delle tendenze più innovative degli ultimi anni in cucina, ovvero l'associazione di due o più alimenti a seconda del loro composto molecolare, nonché aromatico.RICETTAIl cocktail che si abbina perfettamente alle specialità culinarie della nostra terra. È la giusta combinazione tra l'amaricante e il dolce con una piacevole sfumatura aromatica data dalla spuma soffice al Gariga che richiama tutti i profumi della Murgia!IngredientiGhiaccioBitter campariVermouthSodaArancia 1 fettaScorza di limoneTimo SerpilloAmaro GarigaPROCEDIMENTOIn un bicchiere colmo di ghiaccio versare bitter e vermouth con uno spruzzo di soda. La guarnizione é una fetta d'arancia, scorza di limone, timo serpillo. Per "gonfiare" il tutto, la spuma soffice dell'Amaro Gariga.