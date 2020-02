Ricetta salata “Semolotti di ricotta”

In questa 72esima puntata della rubrica "Oggi cucino io!", lo chef Mimmo Ragone ci propone un piatto gourmet da riproporre a casa per le occasioni speciali. Sfere di gusto sorprendenti!PRESENTAZIONISono Domenico Ragone (per gli amici Mimmo) classe 1984, nato ad Altamura e diplomato all' "IPSSAR" di Matera. Ho girato le cucine più blasonate d'Italia per 10 anni, collaborando con chef stellati come Alajmo e Cerea, e fatto importanti esperienze lavorative all'estero (Hong Kong, Istanbul, Abu Dhabi ecc…). Dopo aver acquisito un bel bagaglio professionale, ho deciso di tornare a casa e adesso gestisco la cucina di una rinomata sala ricevimenti situata a Matera.RICETTALo chef Domenico Ragone ci propone delle sfere di ricotta di bufala insemolate con cardoncelli e grano soffiato. Vi sentirete davvero chef per un giorno!Ingredienti per 4 persone:Ricotta di bufala Dolcenera 500grErba cipollina fresca tritata 1 cucchiainoFormaggio Grana grattugiato 60grRosso d'uovo 1Farina di grano arso 20grSale e pepe q.b.Semola Prime Terre Casillo 600grFunghi Cardoncelli 300grPeperone crusco fritto 1Aglio 2 spicchiOlio extra vergine d'oliva q.b.Salsa di pomodoro cotta 300grBasilico frescoPER LA PREPARAZIONE DELLE SFERE DI RICOTTAIn una ciotola mescolare la ricotta, il rosso d'uovo, il formaggio grattugiato, l'erba cipollina, la farina di grano arso, sale e pepe creando un impasto omogeneo. Con un porzionatore da gelato fare delle mezze sfere e appoggiarle su un vassoio cosparso con abbondante semola sopra e sotto fino a ricoprire del tutto le sfere. Lasciare in frigo per 18-24 ore.PER I FUNGHI CARDONCELLILavare e tagliare in pezzi i funghi. In una padella far rosolare in olio 2 spicchi di aglio a fuoco lento. Eliminare l'aglio e aggiungere i funghi, salare e cuocere lasciando i funghi abbastanza umidi.PER TERMINARE IL PIATTORosolare in padella un po' di porro a fuoco basso, aggiungere i cardoncelli cotti precedentemente e la salsa di pomodoro. Cuocere per 40 minuti a fuoco basso (se necessario aggiungere un po' d'acqua). In acqua bollente salata cuocere le sfere di ricotta (preparate il giorno prima), quando vengono a galla condire con la salsa di funghi e salsiccia. Guarnire con foglie di basilico e a piacere un po' di peperoncino e del grano soffiato.