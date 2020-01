Ricetta salata “Burger Supreme”

In questa 70esima puntata della rubrica "Oggi cucino io!", Fabrizio Lombardi, di Gravina, ci offre la ricetta giusta per chiudere in bellezza e gusto le festività.PRESENTAZIONI"Classe '79, padre di 2 splendide bimbe, estroso, creativo e sempre in movimento. Da sempre a contatto con le materie prime sia locali che internazionali, mi appassiono al lavoro di mio padre ovvero commerciante di frutta e verdura per diventare, con studio e passione, scultore di frutta e vegetali. Oggi ho un bar tutto mio a Gravina, Wellness Bar, dove trasformo selezionate materie prime in prodotti di ogni genere: da piatti a bevande di sola frutta fresca sino al dessert senza trascurare naturalmente pizza, pane e tutti i prodotti 100% artigianali. Organizzo anche catering con preparazioni dal vivo per tutte le occasioni.Sono istruttore dell'Accademia Pizza Doc nel mondo Pizza, importante riconoscimento nel settore, e assistente del grande maestro Piergiorgio Giorilli, padre della panificazione italiana.In costante evoluzione, spero a breve di dar vita ad un luogo dove poter trasmettere tutto quello che ho studiato ed appreso negli ultimi 20 anni".RICETTALo chef di oggi ci propone un piatto street food e gourmet allo stesso tempo: un burger di gamberi o scampi su crema di patate dolci americane.Ingredienti x 1 burgerGamberi grossi o scampi 3Pane bianco 2 fetteLime 1Mela verde 1Sedano 1Pomodorini 5Patate americane 2Aglio e cipolla q.b.Sale q.b.Pepe rosa in grani q.b.Menta q.b.Olio extra vergine d'oliva q.b.Panna da cucina q.b.PROCEDIMENTOUtilizzare un coppapasta cilindrico di metallo, dimensione 8 cm. Cilindrare 2 fette di pane bianco e mettere da parte. Preparare la tartare: pulire i gamberi completamente, tagliuzzare grossolanamente e mettere in una coppa con il succo di un lime, grani di pepe rosa, una fogliolina di mentuccia, un filo d'olio extravergine, una mela verde con buccia tagliata a cubetti, sedano a dadini (facoltativo). Far marinare per 40 minuti almeno.In padella ben calda, con un filo di olio o burro, tostare i cilindri di pane bianco da entrambi i lati. Assemblare posando il primo cilindro di pane, il cilindro realizzato con i gamberi marinati (lasciato in frigo per mezz'ora), aggiungere il secondo cilindro di pane. Con uno stecco di bambù possiamo aiutarci a bloccare i due cilindri di pane.Preparare la crema di patate americane: sbucciare le patate, bollirle a cubetti, far rosolare olio, aglio e poca cipolla e saltare in padella le patate, aggiustare di sale. Aggiungere alle patate in un piatto della panna da cucina e emulsionare il tutto con un mixer. La crema farà da base al burger, posto al centro del piatto. Decorare a piacere con pomodorini cotti in forno in carta stagnola per 15 minuti circa, restano morbidi e creano il giusto contrasto con il lime, la mela e la patata dolce.