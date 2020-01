Ricetta dolce “Cheesecake super ciocco”

In questa 71esima puntata della rubrica "Oggi cucino io!", lo chef Gianfranco Pellicciari ha esagerato. Ci propone un dolce a cui è impossibile resistere… anche se siete a dieta!PRESENTAZIONIMi chiamo Gianfranco Pellicciari, sono nato a Gravina ed ho 26 anni. Mi sono affacciato al settore della ristorazione sin da ragazzino poiché mio zio era titolare di una pizzeria.La prima esperienza nell'alta cucina, in quarto superiore presso una sala ricevimenti di Gravina dove ho scoperto il mondo della banchettistica (secondo me cucinare per i matrimoni è il massimo) e ho conosciuto maestri che ringrazierò per sempre.Quattro anni dopo, ho iniziato un percorso di cinque anni in una sala ricevimenti di Corato dove è continuata la mia crescita professionale tra sacrifici e soddisfazioni.Da novembre 2018 ho aperto un mio locale a Gravina, ristorante e pizzeria, dove ogni giorno amo sperimentare ricette sempre nuove e offrire ai miei clienti gusti nuovi e prodotti genuini.RICETTAUn dolce irresistibile e… illegale per il quantitativo di calorie! Possiamo concederci uno strappo, con moderazione.Ingredienti per una torta da 2kg:Philadelphia 1kgZucchero a velo 220grPanna da montare 400mlColla di pesce 12grSucco di limone 1cucchiaioFrollini 400grZucchero di canna 100gGocce di cioccolato 100gBurro 200gCrema a scelta per decorare (nocciole, pistacchio o frutti di bosco)Biscotti al cioccolato 1 paccoPROCEDIMENTOMettere a mollo la colla di pesce in acqua fredda, intanto mescolare philadelphia e zucchero a velo, quindi portare a bollore la panna e scioglierci dentro la colla di pesce con l'aiuto di una frusta. Far raffreddare, aggiungere all'impasto della Philadelphia e montare.Infine, aggiungere il succo di limone e la crema è pronta.Per la base, sbriciolare i frollini e far sciogliere il burro.Mischiare con i frollini e le gocce di cioccolato e formare la base in una tortiera, farcire con la crema e mettere in freezer per un paio d'ore.Farcire la torta con la crema a scelta e i biscotti. Io utilizzo i Nutella Biscuits ma potete scegliere i biscotti che preferite, meglio se ripieni.