Postazione per i tamponi, stop code in via Treviso

A partire da domani mattina l'ingresso alla tensostruttura dove si effettuano i tamponi della Asl sarà esclusivamente quello di via Manzoni. Lo comunica l'amministrazione comunale dopo aver stabilito una variazione della viabilità. Di tale questione Altamuralife si è occupata per la questione delle code davanti alla scuola "Collodi" Pertanto le auto in attesa per il tampone dovranno sostare in un'unica fila, a partire dalla rotatoria di via Manzoni, sul lato sinistro (il lato limitrofo al palazzetto dello sport), sino all'ingresso alla tensostruttura, senza impegnare altre strade. L'uscita delle auto, invece, avverrà in via Treviso.