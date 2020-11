Code in via Treviso per i tamponi, la preoccupazione di una mamma

Una mamma scrive alla redazione di Altamuralife per esprimere, pure a nome di altre, la preoccupazione e il disagio per quanto avviene in via Treviso dove ci sono le code per la postazione della Asl in cui si effettuano i tamponi."Caos in via Treviso", lamenta la mamma e spiega: "Tutti fuori dalle auto e noi mamme con bambini dai 3 ai 5 anni impossibilitate nell'attraversare la strada. Ancora più grave tutti che fumano, parlano, ecc, nel piazzale del boschetto dove ci sono altre entrate dell'asilo Collodi. Io, stamane, avrei voluto gridate "entrate per favore nelle auto" ma da sola la mia voce sarebbe stata inutile, inascoltata e derisa! A passo svelto e scansando tutte le persone ho portato a fatica il piccolo in classe. Ho chiamato la polizia municipale a gran voce. Per fortuna sono corsi sul posto e non credo sia stata l'unica a chiamare".