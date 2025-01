Piogge intense: allerta meteo diventa arancione

Norme comportamentali per temporali e fulmini Raccomandazioni di Protezione civile

La Protezione civile della Regione Puglia ha emesso un messaggio di allerta con validità per i giorni 18 e 19 gennaio 2025 (dalle ore 14.00 del 18/01/25 e per le successive 30 ore). In alcuni territori, tra cui l'area murgiana (classificata come Puglia centrale bradanica) l'allerta è arancione, per gli accumuli di pioggia che già si sono registrati nella giornata di oggi in cui le piogge sono già state intense.Evento previsto: "Precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati moderati. Innalzamento dei livelli idrometrici delle aste fluviali principali e secondarie. I fenomeni potranno essere accompagnati da rovesci di forte intensità, attività elettrica e raffiche di vento".Come di consueto, la Protezione civile di Altamura invita la popolazione a consultare e osservare le raccomandazioni e le norme comportamentali: