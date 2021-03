Passaggio di proprietà auto: costi e procedure

ASSICURAZIONE AUTO: ONLINE TUTTO E' PIU' SEMPLICE

PREVENTIVO ASSICURAZIONE AUTO: BASTA UN CLICK

OLTRE ALLA RCA PUOI SCEGLIERE LE GARANZIE ACCESSORIE CHE PREFERISCI

Assicurazione furto e incendio;

Eventi naturali;

Atti vandalici;

Cristalli;

Kasko;

BluKasko.

PASSAGGIO DI PROPRIETA': COME FUNZIONA?

Carta d'identità dell'acquirente;

Marca da bollo da 14,62 euro.

Il passaggio di proprietà;

L'aggiornamento dei dati riportati sul libretto di circolazione.

PASSAGGIO DI PROPRIETA': QUANTO MI COSTA?

Marche da bollo, competenze, e vari tributi, circa 74 euro;

Imposta di registro a partire da 150,41 euro (varia secondo la potenza del veicolo).

Hai acquistato un'auto usata, e devi fare il passaggio di proprietà? Vediamo insieme quanto costa e che documenti ti servono.Se stai affrontando l'acquisto di un'auto, nuova o usata che sia, una delle prime cose a cui pensare è certamente un. Il preventivo assicurazione auto è tra i primi pensieri, ma ci sono ottime opportunità per poter risparmiare senza dover rinunciare alle tue esigenze.Mettiti comodo e nel giro di pochi minuti potrai confrontare le migliori offerte sul mercato. Tra le maggiori compagnie di assicurazione, ad esempio,ti offre l'assicurazione autocon l'opportunità di sospendere fino a tre volte gratuitamente la tua polizza durante l'anno.Oltre alla RCA, puoi scegliere comodamente e gratuitamente di inserire nella tua polizza assicurativa anche. Confronta i preventivi, e scegli la formula di guida che più si adatta alle tue esigenze familiari: siete in molti a usare l'auto? Hai più di una polizza attiva? Sei un neopatentato? Sono molte le offerte che possono aiutarti a risparmiare.Tra le garanzie accessorie puoi scegliere ad esempio tra:Una volta compiuta la scelta relativa all'assicurazione, ecco quali sono i passaggi fondamentali per. Se l'acquisto lo fai attraverso una concessionaria, l'iter è molto più semplice perché sarà il concessionario a provvedere a tutto. Nel caso in cui invece tu stia comprando un'auto da un privato, ecco cosa devi sapere.Per poter procedere all'acquisto dell'auto con un passaggio di proprietà, ti serviranno i seguenti documenti:A questo punto dovrai recarti in undove dovrai compilare due moduli, ma attenzione! Servono entrambe le firme, di chi vende e di chi acquista:Quanto costa fare un passaggio di proprietà?