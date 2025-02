Parco dell'Alta Murgia, la prospettiva dei crediti di carbonio

Ieri pomeriggio nella sede del Parco nazionale dell'Alta Murgia, a Gravina, si è tenuto un confronto con i Comuni del Geoparco per la gestione sostenibile delle aree boschive. L'incontro, sul tema "Strategie locali, impatti globali", è stato promosso da Ente Parco in collaborazione con Andriani SpA e Tree-Fair, per esplorare le possibilità offerte dai crediti di carbonio per la gestione sostenibile delle aree forestali.Che cos'è un credito di carbonio? È un certificato che attesta la rimozione o la mancata emissione di 1 tonnellata di CO₂ grazie all'implementazione di progetti ambientali. Aziende ed enti possono contribuire attivamente alla tutela dei boschi attraverso l'acquisto di crediti di carbonio. I crediti di carbonio sono generati da progetti di gestione forestale sostenibile che aumentano la capacità di una foresta di assorbire CO₂ rispetto a quanto farebbe naturalmente. Questo può includere tecniche di selvicoltura e ripristino delle foreste danneggiate."L'incontro - dichiara l'ente Parco - rappresenta un primo passo verso l'integrazione di strategie ambientali nei piani di sviluppo locale, con uno sguardo rivolto alla tutela del nostro patrimonio naturale".Sono intervenuti all'incontro:Francesco Tarantini, Commissario Straordinario del Parco Nazionale Alta MurgiaMichele Andriani, Presidente Andriani SpALorenzo Picco e Simone Piccolo, Tree-FairDanilo Marvaldi, Vicesindaco del comune di Molini di TrioraAntonio Brunori, Segretario generale PEFC ItaliaFiorenza Pascazio, Presidente ANCI PugliaSergio Fontana, Presidente Confindustria PugliaAntonio Vasile, Presidente Aeroporti di PugliaDomenico Campanile, Dirigente Regione Puglia Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali