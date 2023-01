Orme dei dinosauri, appaltati lavori per 2,5 milioni di euro

Per il sito paleontologico delle orme dei dinosauri, sono state appaltate opere per circa 2,5 milioni di euro. Consentiranno la fruizione dell'importante scoperta (uno dei più importanti al mondo per numero di impronte fossili) e di migliorare l'accesso stradale. La realizzazione di questi interventi sarà la svolta - questa è la speranza - per trasformare la "Laguna dei dinosauri" in una formidabile attrattiva turistica.Il Comune - proprietario del sito - dispone di un finanziamento di 3,5 milioni di euro (fondi del Patto per lo sviluppo della Città metropolitana), ottenuto nel 2016 e suddiviso in due linee progettuali: la prima per la valorizzazione del sito (2,9 milioni di euro), la seconda per la viabilità (600mila euro).La prima, la più importante, consiste in opere per la valorizzazione e la fruizione del sito. In sintesi sono il rifacimento della recinzione lungo il perimetro effettivo di proprietà, la creazione di un centro visita utilizzando l'edificio già presente a monte della cava che sarà ristrutturato; la realizzazione di percorsi di visita secondo i principi del cosiddetto universal design; la realizzazione di un'area di sosta e di un'area giochi educativi integrate nel paesaggio grazie all'uso di materiali e forme rispettose dei luoghi. Tutte le opere da realizzare rientrano nel perimetro della cava e sono esterne sia alla paleosuperficie sia alla zona A di Riserva integrale del Parco dell'Alta Murgia. L'appalto è stato aggiudicato dal Comune a una società della provincia di Benevento, Consorzio stabile "Ganosis", per un importo di 1.570.000 euro più Iva (dopo ribasso del 27,34%), a cui aggiungere oneri della sicurezza di 65.000 euro non soggetti a ribasso.Con la seconda linea progettuale sarà realizzata una rotatoria a tre rami, per collegare in maggiore sicurezza la strada provinciale 235 Altamura Santeramo con la strada comunale esterna Pontrelli. L'appalto integrato per la progettazione (definitiva ed esecutiva) e per l'esecuzione dei lavori è stato aggiudicato, per un totale di mezzo milione di euro, alla Mafris di Altamura e al progettista Vincenzo Dicecca.Dei progetti, ora aggiudicati, i dettagli sono stati comunicati dall'ex sindaca Rosa Melodia nel bilancio di fine mandato, in cui ha sottolineato che è stata "portata a termine una progettualità molto complessa per la Cava o Laguna dei dinosauri".