Morte di Le Rose, cordoglio della federazione dei medici italiani

Tanti medici, per la precisione 137, sono morti in Italia mentre prestavano servizio in ospedali o sul territorio, per la lotta al Covid-19. Antonio Le Rose, 65 anni, origini materane e altamurano di adozione, in servizio presso l'Ospedale della Murgia, è il terzo medico scomparso in Puglia . Oggi gli è stato dato l'ultimo saluto con il funerale."Esprimo il mio profondo cordoglio alla famiglia e ai colleghi - dichiara Filippo Anelli, presidente Omceo Bari (Ordine dei medici) e Fnomceo (federazione nazionale dei medici) - Il nome di Antonio Le Rose si aggiunge purtroppo a quelli degli altri 136 medici caduti per l'epidemia da Coronavirus. Una strage che sembra non avere fine"."Per porre fine a questa strage - aggiunge Anelli allargando il discorso allo scenario regionale e nazionale - urge tutelare l'integrità psicofisica di chi lavora nella sanità. Servono i dispositivi di protezione ma anche tamponi di routine eseguiti ogni settimana su tutti gli operatori sanitari per tutelare loro e gli stessi pazienti". Anelli, quindi, aggiunge: "La sicurezza dei lavoratori e dei cittadini che si affidano alle cure degli operatori sanitari sono diritti costituzionalmente garantiti, che devono essere tutelati dal Servizio sanitario nazionale. Non si tratta di una concessione, ma di una pretesa in nome della nostra Carta Costituzionale su cui gli amministratori hanno giurato fedeltà nell'adempimento del loro mandato" - conclude Anelli.Messaggi di cordoglio alla famiglia sono stati espressi dalla sindaca Rosa Melodia e dall'amministrazione, dalla Asl e dal personale dell'ospedale, dai consiglieri regionali Enzo Colonna, Mario Conca e Ignazio Zullo, dal deputato Nunzio Angiola, dalla onlus "Una stanza per un sorriso" e da tante altre persone. Molti nostri lettori hanno lasciato dei messaggi sul nostro portale o sulla nostra pagina Facebook per ricordare Le Rose come un uomo e un professionista di grandi doti umane e di grande competenza medica.Un messaggio è arrivato pure dal presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, e dal direttore del dipartimento politiche per la salute della Regione Puglia, Vito Montanaro: ''Siamo vicini ai familiari, ai colleghi e agli amici del dottore Le Rose, medico che ha prestato un trentennale servizio alla comunità della Murgia, un uomo che si è sempre distinto per le sue qualità umane e professionali. Esprimiamo il più profondo cordoglio per la sua scomparsa''.