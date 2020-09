Lutto nel mondo politico e culturale, è morto Onofrio Pepe

Giornalista, uomo politico, animatore culturale e promotore dell'enogastronomia. All'età di 69 anni ieri sera si è spento Onofrio Pepe, ricoverato in ospedale da un lungo periodo per problemi che lo affliggevano da tanti anni.Il suo corpo è stato portato al cimitero dove la famiglia riceverà il saluto delle tante persone che lo hanno conosciuto. Alle 16.00 è prevista una cerimonia funebre.E' stato protagonista in una generazione politica, quella della sinistra che portò all'elezione di Fabio Perinei a sindaco negli anni '80.Negli ultimi 20 anni si è dedicato interamente alla promozione del territorio con l'associazione "Amici del fungo cardoncello" e con numerose altre iniziative legate al cinema, alla cultura, alla buona tavola.