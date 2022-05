Lotto, un milione di euro vinto ad Altamura

Una vincita molto fortunata: un milione di euro. E' stata realizzata con l'estrazione di ieri del "Million Day", una variante del lotto che prevede una combinazione di cinque numeri da 1 a 55.E' mistero su chi abbia vinto questa bella somma perché nessuno si è fatto avanti, né di persona né per telefono, presso la caffetteria tabaccheria "Madero" nei pressi della chiesa del Santissimo Rosario in via Pompei.Ma si pensa che possa essere una persona di Altamura.(seguono altri dettagli)