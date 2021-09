La maggioranza approva l'assestamento di bilancio

La maggioranza di centrosinistra ha superato l'ostacolo dell'assestamento di bilancio che è stato approvato. Decade, pertanto, la diffida del Prefetto e quindi il consiglio comunale non rischia provvedimenti di scioglimento. Restano ancora in piedi le dimissioni della sindaca Rosa Melodia, presentate il 6 settembre, ma ancora revocabili entro 20 giorni dalla formalizzazione delle stesse.L'assestamento di bilancio, con una serie di emendamenti proposti dalle varie forze politiche, è stato approvato con 14 voti della maggioranza di centrosinistra e della sindaca stessa. Mancano all'appello i due voti di Italia in Comune con cui si è creato uno strappo di cui ancora c'è stata una coda polemica in consiglio comunale. Tre gli astenuti nell'opposizione.Per quanto riguarda le dimissioni, a conclusione del consiglio comunale, la sindaca non si è pronunciata nel dire se le revocherà. Ma è più probabile che ciò avvenga ora che la sua maggioranza l'ha sostenuta. Bisogna ricordare, infatti, che il 6 settembre Rosa Melodia si era dimessa comunicando: "Mi sto assumendo la responsabilità di dire alla città che mi dimetto dal ruolo di sindaca della città di Altamura perché non ho i numeri per andare avanti". Ora i numeri ci sono, anche se risicati. Non resta che attendere quello che accadrà.I consigli comunali di stasera e domani non si terranno perché i punti all'ordine sono stati tutti discussi e approvati.