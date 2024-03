Jakopo Simone, lo chef che porta "gioja" in tavola

5 foto Corso di cucina dello chef Gioacchino Jakopo Simone

Gli esordi con il guru Alain Ducasse. Tanta gavetta. E da tre anni un ristorante tutto suo, "GioJa", uno dei più apprezzati in Puglia per la cucina contemporanea. Lui è Gioacchino Jakopo Simone, chef di talento e creativo innovatore della tavola."GioJa" è la fusione dei suoi due nomi, Gioacchino e Jakopo, e il risultato è un concetto emozionale. Il gusto, il piacere, la felicità del palato: in una sola parola, gioia.E fusione è anche la parola d'ordine della sua contemporaneità. Perché i prodotti della sua terra sposano l'Oriente, la sua grande passione.Di sé lo chef altamurano dichiara: "Cucinare è la mia vocazione. Sin da piccolo. Ho fatto tanta gavetta prima di arrivare ad aprire il mio ristorante, per esprimere il mio concetto di cucina contemporanea".Jakopo Simone è anche divulgatore e teorico della cucina. Il suo prossimo corso si terrà proprio al GioJa lunedì 18 e martedì 19 marzo e sarà incentrato sul sushi con quattro focus (la storia del sushi; il riso; il pesce e la sua lavorazione; i rolls e i nigiri).Il ristorante "GioJa" riceve i commensali, accattivandoli subito con la sua sobria eleganza, dal candido tovagliato alla dimensione intima del sentirsi parte di un'esperienza di gusto. Oltre il vetro, lo chef e i suoi collaboratori, alle prese con i fornelli e con le comande. Pronti a regalare emozioni.