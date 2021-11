Iniziato il censimento della popolazione

Sono circa 1600 le famiglie coinvolte dalla nuova edizione del censimento permanente della popolazione e delle abitazioni, che dal 2018 è diventato annuale e non più decennale. Ogni anno viene interessato un campione rappresentativo di famiglie. In tutta Italia le famiglie che partecipano al censimento sono 2.472.400 in 4.531 Comuni.Il censimento permette di conoscere le principali caratteristiche strutturali e socio-economiche della popolazione che dimora abitualmente in Italia, a livello nazionale, regionale e locale; di confrontarle con quelle del passato e degli altri Paesi. Per questo l'Istat chiede la piena collaborazione di tutte le famiglie campione perché è fondamentale per la raccolta dei dati.La rilevazione, con il campionamento, terminerà il 18 novembre. Per legge fornire la risposta e partecipare al censimento è obbligatoria (altrimenti si è passibile di una sanzione che va da un minimo di 206 ad un massimo di 2065 euro.Per quanto riguarda il Comune di Altamura, le famiglie scelte per il campione hanno ricevuto o stanno ricevendo una lettera proveniente dall'ufficio censimento presso l'anagrafe in cui si comunica di essere stati scelti e che un rilevatore (dipendente comunale) prenderà contatti per fissare un appuntamento e recarsi a casa per effettuare un'intervista ai fini della compilazione del questionario. Tutto viene trattato nel rispetto dei dati personali. Nella lettera recapitata agli interessati viene indicato anche il nominativo del rilevatore.