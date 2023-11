Censimento permanente, ad Altamura un campione di 600 questionari

In corso anche ad Altamura l'aggiornamento del censimento dell'Istat. Il censimento è diventato permanente, si svolge ogni anno a campione, e riguarda la popolazione e le abitazioni.Per la città di Altamura è coinvolto, per l'anno 2023, un campione di 640 indirizzi da censire. Inviata ai residenti una lettera contenente le istruzioni per l'auto-compilazione del questionario online. L'auto-compilazione può essere effettuata sino all'11 dicembre 2023. In alternativa le famiglie selezionate saranno contattate direttamente dagli operatori comunali telefonicamente o a domicilio, dai rilevatori che, muniti di apposito cartellino di riconoscimento, somministreranno di persona il questionario con l'ausilio di un dispositivo informatico.Dopo l'11 dicembre 2023 la compilazione del questionario dovrà essere effettuata esclusivamente tramite gli operatori comunali e i rilevatori. I dati acquisiti durante le operazioni di censimento sono coperti per legge dal segreto statistico.Per informazioni: rivolgersi agli uffici in via Madonna della Croce o telefonare (0803165720 – 0803165722 – 0803165726- 0803165728 - 0803165742 oppure 0803107438).