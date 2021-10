Fondi europei, le sfide del Sud per superare le diseguaglianze

L'eurodeputato del gruppo Greens/Efa Piernicola Pedicini, vicepresidente del Movimento 24 Agosto - Equità territoriale, è ospite stasera ad Altamura di un dibattito dal titolo "Il Meridione e l'Europa - Storie, geografie e attualità delle disuguaglianze territoriali". Ieri, sullo stesso argomento, si è tenuto un altro incontro a Foggia."Queste serate sono il proseguimento di un percorso di incontri inaugurato ad agosto nel beneventano - racconta Pedicini - con cui ci poniamo l'obiettivo di rafforzare il dibattito sul Sud, che sul piano nazionale è volutamente sbilanciato sulle inefficienze di quest'area del Paese, rispetto al ricco e produttivo Nord. Bisognerebbe parlare dei dati, delle decisioni governative, delle delocalizzazioni, delle mancate strategie di rilancio e di volontà politiche precise sul piano italiano ed europeo che hanno reso il Meridione da porta verso il Mediterraneo a generica "area depressa del territorio nazionale", così com'è stato inquadrato nell'ottica dei fondi strutturali europei"."Parleremo - aggiunge - anche delle opportunità che al Sud potrebbero dispiegarsi con l'attivazione di particolari canali europei che potrebbero consentire lo sviluppo e la valorizzazione delle vocazioni proprie del Mezzogiorno - mi riferisco quindi all'ambito culturale, agricolo, artigianale, turistico e a tutti quei settori in cui il Sud ha già dato prova di poter raggiungere risultati eccellenti. Ovviamente parleremo anche del PNRR, il piano di rilancio che ruba al Sud le risorse che gli spetterebbero di diritto e ne argomentare le ragioni".Appuntamento alle ore 18 nell'atrio del liceo Cagnazzi, in piazza Zanardelli, per un dialogo con Domenico Nicoletti (segretario Osservatorio Europeo del Paesaggio di Arco Latino), Davide Carlucci sindaco Acquaviva Delle Fonti, Nicola Natuzzi esponente di Italia in Comune. A seguire il concerto de La Brigata Fra' Diavolo "Musiche Meridionali e Terre del Sud".