I ladri di rame in azione, black-out nelle campagne

Di nuovo in azione i ladri di rame. Nella notte hanno tranciato dei cavi a danno dell'impianto di erogazione di energia elettrica. Per questa ragione le aree rurali di Barone, Sgarrone e Carpentino sono prive di corrente, con disagi per lo svolgimento delle attività ordinarie.L'erogazione è in fase di ripristino e si spera che ciò possa avvenire in tempi molto rapidi. La stessa zona era stata colpita pure a metà novembre. Quindi è stata presa di mira dai malviventi.Per rubare il rame, i ladri tranciano i cavi di alimentazione del servizio di energia elettrica, per poi sfilare il metallo che viene poi rivenduto sul mercato nero. Il furto è avvenuto venerdì sera.