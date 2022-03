"Ho aspettato più di un'ora al freddo fuori dagli uffici comunali per un atto"

Le disposizioni anti-Covid e una lunga attesa presso i servizi demografici del Comune di Altamura in via Madonna della Croce sono oggetto di una segnalazione di un cittadino che si lamenta per il "trattamento" ricevuto: più di un'ora al freddo, fuori dall'ufficio, per registrare una nascita.Come da segnalazione, il fatto è avvenuto di pomeriggio alcuni giorni fa e il clima era piuttosto rigido. Il primo contatto in via della Croce è stato con una guardia giurata che ha fatto compilare dei fogli. "Dopo aver compilato i fogli - racconta il nostro lettore - la guardia giurata mi fa aspettare fuori dalla porta al freddo e al gelo. Oltre a me c'erano donne e bambini ad aspettare che dovevano fare la carta di identità ed altri servizi di espletamento documenti. Ma io dico una cosa, ma possibile che io ed altre persone abbiamo dovuto aspettare fuori dalla porta al gelo senza poter entrare nella sala d'attesa? Eppure dopo aver fatto vedere il green pass, ci mandano fuori ad aspettare? Io ho aspettato la bellezza di 1 ora e 20 minuti al freddo pungente, in attesa di firmare l'atto di nascita.Dopo circa 40 minuti la signora del Comune mi chiama al mio numero di telefono per chiedermi alcune mie informazioni - aggiunge - e io gli dico: "guardi che se entro nel suo ufficio le do tutte le informazioni che vuole", e lei mi risponde: "non c'è bisogno, la chiamo io non si preoccupi". Possibile che dopo 3 vaccini le persone vengono lasciate ancora fuori dalla porta ad attendere di entrare? Eppure eravamo tutti muniti di mascherine ffp2. L'atto di nascita mi viene fatto firmare alle 18.10 neanche in ufficio davanti alla signora che mi aveva telefonato, ma bensì dal messo comunale". In conclusione il cittadino auspica che questa segnalazione possa arrivare a conoscenza del sindaco e del dirigente del settore.Questa è la segnalazione del cittadino. La redazione è a disposizione per eventuali repliche.