Furti di auto, banda messa in fuga dalle urla del vicinato

Guardia alta contro i furti di auto, un fenomeno che in questo periodo preoccupa. Proprio oggi per le strade di Altamura si aggirava una banda di ladri su una Giulietta bianca. Nel primo pomeriggio è stata immortalata in un video subito diventato virale.I malviventi stavano tentando di rubare un veicolo parcheggiato in via Vecchia Buoncammino. Dopo aver infranto un finestrino, in due sono entrati nel veicolo, pronti a portarlo via. I rumori hanno insospettito il vicinato. Le persone si sono affacciate ai balconi e hanno iniziato ad urlare, pure a male parole, verso i malviventi. Capita l'antifona, i banditi hanno dovuto desistere dal loro tentativo. Sono rientrati nell'auto dove li attendeva il complice e sono fuggiti.Lanciata da un balcone pure una sedia in plastica per fermarli.Non sempre l'esito, però, è favorevole. E le amare sorprese sono frequentemente dietro l'angolo. Questa volta la reazione immediata e solidale è stata in grado di evitare l'ennesimo episodio odioso.