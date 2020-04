"Famiglie hanno bisogno, fare presto con i buoni spesa "

Bisogna fare presto con i buoni spesa finanziati dal Governo. E' questa la sollecitazione dei consiglieri comunali di opposizione per la misura dell'aiuto alimentare. Ad Altamura l'erogazione non è ancora partita."E' trascorsa una settimana - afferma il consigliere della Lega Onofrio Gallo - da quando il Governo nazionale ha assegnato la somma di 631.433,77 per l'acquisto dei beni di prima necessità, attraverso l'erogazione dei buoni pasti. Appare paradossale che oggi il Comune di Altamura navighi ancora nel buio. Da giorni gli altamurani in situazione di necessità ne chiedono l'erogazione. Nel frattempo tanti altri Comuni hanno già adottato un regolamento, un modello e gli indirizzi mail a cui inviare le domande."Dal primo giorno - aggiunge - la Lega e il centrodestra hanno offerto all'amministrazione la disponibilità a collaborare, a confrontarsi, per adottare le misure di urgenza. Ad oggi le proposte inviate sono rimaste inascoltate"."Siamo stanchi del lassismo e dell'incertezza che vive la nostra città - sottolinea, inoltre, il consigliere Giandomenico Marroccoli - un'amministrazione assente che rende ancora più difficile il momento di grande disagio sociale. Continuiamo a ricevere telefonate e solleciti da parte di tantissimi cittadini che lamentano l'assenza di controlli sul territorio altamurano e intanto i casi di Covid-19 aumentano giorno dopo giorno".