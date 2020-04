Buoni spesa, pronta la delibera di giunta per l'erogazione

In vari Comuni sono già stati pubblicati gli avvisi per la distribuzione dei buoni spesa per affrontare l'emergenza sociale. Quando ad Altamura? Ancora pochi giorni. Parola della sindaca Rosa Melodia."Abbiamo completato la parte organizzativa - ha detto stasera nel consueto messaggio video ai cittadini - e domani approveremo la delibera in giunta. Quindi fra qualche giorno potremo distribuire i buoni spesa. Per evitare quanto accaduto in altri Comuni, dove ci sono cittadini che se li vendono, i buoni spesa saranno sottoscritti per essere certi che verranno utilizzati per lo scopo per cui sono stati creati". Questa misura di "soccorso alimentare" è garantita a tutti i Comuni italiani con fondi statali, per un totale di 400 milioni di euro.Intanto prosegue il lavoro della "Rete solidale" che sta aiutando già tante persone, portando la spesa a domicilio tramite l'Anpana. Presso l'associazione vengono convogliate le donazioni di beni materiali. "Le persone che chiedono aiuto vengono tutte sostenute - ha garantito la prima cittadina - l'utenza è tanta. Vengono verificate le situazioni di necessità tramite i servizi sociali".La sindaca ha aggiornato i dati sui contagi ad Altamura. In tutto sono 46, tra cui i quattro decessi. Un caso in più rispetto a ieri. E ciò significa che "non ci sono nuovi focolai" ma i casi sono riconducibili a situazioni di contagio già note.