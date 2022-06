Elezioni comunali: i risultati nei Comuni della Murgia

Ieri per le elezioni Amministrative si è votato in tre Comuni della Murgia (Gravina, Santeramo, Cassano) con cui Altamura intrattiene importanti relazioni sociali, politiche e amministrative. Tanto per fare pochi esempi, Altamura condivide con i tre Comuni vicini la presenza nel Parco nazionale dell'Alta Murgia mentre con Gravina e Santeramo anche il Piano sociale di zona; per non dimenticare l'Ospedale della Murgia e varie altre situazioni riguardanti la viabilità.Quindi è importante sapere cosa è accaduto nei Comuni vicini.A Gravina Fedele Lagreca, oculista, molto conosciuto anche ad Altamura, a capo della coalizione civica "Rinascita" è proiettato verso una larga vittoria al primo turno. La tendenza è ormai consolidata. I risultati in tempo reale si possono seguire su Gravinalife A Cassano è stato eletto sindaco Davide Del Re, con la lista civica E'vviva Cassano: ha ottenuto 4.986 voti, pari al 67,30 per cento delle preferenze, superando Raffaella Casamassima (Cassano Avanti).Sarà il ballottaggio a decidere chi sarà il nuovo sindaco a Santeramo: in attesa dei dati definitivi, a contendersi la fascia tricolore saranno Michela Nocco (centrodestra) con il 34 per cento e Vincenzo Casone (centrosinistra) con il 33 per cento. Fuori dal ballottaggio l'ex sindaco Michele D'Ambrosio e la candidata del Movimento 5 stelle Maria Anna Labarile.