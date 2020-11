Sicurezza e ordine pubblico, un giovane fermato in via Matera

In un'attività congiunta dei Carabinieri e della Polizia locale, questa mattina in via Matera è stato fermato un ragazzo. Stando alle prime notizie, si tratta di un giovane albanese che negli ultimi giorni si è reso artefice di una serie di condotte (disturbo alla circolazione stradale, rissa, danneggiamenti) che hanno creato non poco allarme sociale ad Altamura, nel timore che questo ragazzo possa essere diventare pericoloso per le persone.Dopo essere stato bloccato, il fermato è stato condotto in caserma.Già venerdì era stato portato presso la caserma dei Carabinieri, dopo essere stato fermato in piazza Zanardelli, e denunciato, quindi rilasciato e a piede libero su disposizione dell'autorità giudiziaria.Sono in corso gli accertamenti del caso.Notizia in fase di aggiornamento(Foto di archivio)