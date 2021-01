Deposito nucleare, consiglio comunale straordinario

Prof. Pierfrancesco Dellino (Docente di Geologia e Vulcanologia - Dipartimento Scienze della Terra e Geoambientali dell'Università di Bari; Componente Commissione Grandi Rischi - Protezione civile)

Avv. Giovanni Moramarco da sempre attivo sul territorio in merito alle tematiche ambientali

Associazione Medici per l'ambiente (ISDE)

Dott. Piero Castoro (Comitato No scorie Puglia Basilicata – Cam Alta Murgia)

Si tiene nel pomeriggio, alle ore 17.00, la seduta straordinaria monotematica, convocata per discutere della questione relativa al deposito nucleare nazionale. Altamura è presente nella Cnapi (carta nazionale delle aree potenzialmente idonee) con due aree in condivisione con il Comune di Matera.L'assise è stata convocata dal presidente Dionigi Loiudice dopo l'istanza presentata da otto consiglieri di opposizione. L'ordine del giorno presenta un solo punto: "Non disponibilità alla localizzazione nel territorio del Comune di Altamura del deposito nazionale destinato allo smaltimento a titolo definitivo dei rifiuti radioattivi e del parco tecnologico". La riunione si svolgerà in modalità telematica mediante videoconferenza. Dopo le comunicazioni del presidente Loiudice e della sindaca Rosa Melodia, la discussione sarà aperta anche ad interventi esterni secondo le modalità definite nella conferenza dei presidenti dei gruppi consiliari.Interverranno:Il Comune di Altamura trasmetterà in diretta streaming il consiglio comunale tramite i propri canali istituzionali. Data l'importanza del tema, Altamuralife - quotidianamente presente nell'informazione ai cittadini - effettuerà in modalità gratuita questa diretta streaming così da fornire una più ampia conoscenza del tema trattato ai lettori e ai cittadini.