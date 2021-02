Deposito nucleare, primo via libera alla proroga

Le commissioni Affari costituzionali e Bilancio della Camera hanno approvato un emendamento al decreto Milleproroghe che concede una dilatazione dei tempi (180 giorni, anziché 60) per le osservazioni che i Comuni, tra cui Altamura, dovranno presentare nella consultazione avviata dopo la pubblicazione della Cnapi, la Carta Nazionale delle Aree Potenzialmente Idonee a ospitare il Deposito Nazionale e Parco Tecnologico.Il seminario nazionale, preliminare all'adozione della nuova carta, si svolgerà invece dopo 240 giorni, anziché dopo 120.Si tratta di un primo via libera alla proroga richiesta dagli 11 sindaci dei Comuni della Puglia e della Basilicata in cui ricadono i siti individuati nella carta nazionale. L'emendamento deve essere confermato dal voto dell'Aula della Camera dei deputati. In ogni caso, la strada è tracciata verso il buon esito."Un'ottima notizia che auspicavamo con la ripresa dei lavori in Parlamento", commenta Liliana Ventricelli (Pd)."Avremo ancora più tempo - dice la sindaca Rosa Melodia - per poter al meglio coordinarci con tutte le altre istituzioni coinvolte. Grazie a tutti i miei colleghi sindaci e ai consiglieri comunali che in molti Comuni hanno approvato ordini del giorno in tal senso. Insieme abbiamo richiesto ufficialmente una proroga dei termini e ci siamo riusciti".Intanto le iniziative vanno avanti. Il 28 febbraio è indetta una mobilitazione in sei città, tra cui Altamura