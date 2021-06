Deposito nucleare, convocato il consiglio comunale

È stato convocato il Consiglio comunale permartedì 22 giugno alle 9:00 in sessione straordinaria tematica aperta con il seguente punto all'ordine del giorno: approvazione "Osservazioni deposito scorie nucleari". La riunione si svolgerà in presenza presso la sala consiliare.I consiglieri e gli altri partecipanti al Consiglio dovranno rispettare tutte le misure di sicurezza e di prevenzione previste dai vigenti protocolli anti-covid.Per evitare assembramenti, il pubblico non avrà accesso alla sala consiliare.Altamura è inserita nella Cnapi (carta nazionale delle aree potenzialmente idonee) con due aree, ricomprese anche nel territorio di Matera. Si tratta di aree a prevalente vocazione agricola. Il consiglio comunale si è già espresso in senso contrario alla realizzazione ad Altamura del deposito nucleare e del parco tecnologico e scientifico.Le osservazioni devono essere presentate alla Sogin (società di gestione degli impianti nucleari) entro il 5 luglio.