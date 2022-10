Crisi al Comune: anche Sinistra italiana chiede revoca della delibera

Anche la sezione di Altamura di Sinistra Italiana chiede la revoca dell'atto di indirizzo sul "Parco degli Ulivi" che ha provocato la crisi politica dopo la presa di posizione prima di Abc-Gif e poi di Sinistra in movimento. Di seguito il comunicato di Sinistra italiana.ComunicatoAbbiamo assistito attoniti al Consiglio comunale che si è svolto lunedì 25 ottobre. Da una parte una maggioranza sfaldata e dall'altra un'opposizione incapace di incidere. La domanda che ci poniamo, nel rispetto del ruolo di ogni forza politica presente in Consiglio, è: chi pensa al bene della città? Lo diciamo con chiarezza una volta per tutte: non ci piacciono le operazioni di maquillage politico che nel corso del tempo sono state architettate, in quanto non ci sentiamo rappresentati da alcuni componenti della giunta che hanno ricoperto ruoli tanto nella destra quanto nel centro-sinistra. Crediamo, tra l'altro, che tali esponenti non rappresentino la città a differenza di quei componenti del governo che hanno lavorato coerentemente per il bene della nostra comunità.Tuttavia, abbiamo sperato che si provasse ad andare avanti nella giusta direzione. Oggi ci troviamo dinanzi ad una delibera di indirizzo, votata dalla Giunta, relativa al cosiddetto "suolo Rossi" e a quel che fu la rivendicazione di un parco degli ulivi, che noi avremmo voluto restasse zona verde a beneficio di tutta la città. Le cose sono andate in una direzione diversa dalla nostra volontà. L'amministrazione di centro-sinistra ha ritenuto di deliberare su quell'area e di assumere decisioni anche in contrasto a quanto già deciso nel piano triennale delle opere pubbliche, votato a maggio 2022. Anche per questi motivi condividiamo e supportiamo la decisione presa da Sinistra in Movimento attraverso il suo comunicato pubblico del 24 ottobre 2022. Per cui, come hanno già fatto altre forze politiche, chiediamo alla Sindaca e alla Giunta di revocare la delibera di giunta. In caso contrario, anche per noi la sua esperienza a guida della città, che già non ci entusiasmava per molti aspetti, può volgere al termine sin da subito.Sinistra Italiana -Altamura