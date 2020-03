Covid-19, Regione pronta a sostenere l’economia

La Regione Puglia non sta con le mani in mano e in attesa che il governo centrale emani delle disposizioni per il supporto alle imprese in questo difficile momento per il Paese, ha deciso di adottare alcune misure di contrasto alla crisi economica che si sta pericolosamente affacciando sulla regione. E' necessario, infatti, dare "sostegno al sistema produttivo pugliese che rischia seriamente di essere messo in ginocchio dalle nefaste conseguenze di questa situazione, impensabile fino a poche settimane fa"- ha detto l'assessore allo Sviluppo Economico, Cosimo Borraccino.E bisogna intervenire- continua Borraccino "con la massima urgenza, al fine di evitare il fallimento di molte aziende e le conseguenti ripercussioni sul piano occupazionale, con il rischio di un vero e proprio collasso del nostro sistema economico e sociale".Per questo il governo regionale, nell'ambito delle sue competenze, – sottolinea l'assessore regionale alle attività produttive – ha deciso di "approvare una moratoria per la restituzione dei mutui erogati da Puglia Sviluppo e una traslazione degli adempimenti post-investimento per le imprese che abbiano beneficiato di agevolazioni nell'ambito delle iniziative "Contratti di Programma" e "P.I.A.". A cui aggiungere la dilazione del pagamento delle bollette dell'Acquedotto Pugliese; e la possibilità nei prossimi mesi, per i soggetti beneficiari di incentivi e finanziamenti regionali, di accedere con maggiore velocità al pagamento delle somme spettanti, così da garantire maggiore liquidità possibile alle imprese, attraverso la riorganizzazione della macchina amministrativa.