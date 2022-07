Presentato corso post diploma per tecnici del settore arredamento

Presso la sede dell'Its Cuccovillo di Bari, le aziende del distretto appulo-lucano del legno arredo e l'Its "A. Cuccovillo" di Bari hanno presentato la prima edizione del corso duale di alta specializzazione post diploma in "Tecnico Superiore di Processo, Prodotto, Comunicazione e Marketing per il Settore Arredamento", fortemente favorito e sollecitato dall'intervento dell'On. Masi, immediatamente accolto dalla Regione Puglia e da Confindustria Bari-Bat. Tale nuovissimo corso consentirà a 25 giovani diplomati, che sognano di lavorare nel mondo dell'arredo casa, di conseguire la specializzazione nel campo della progettazione, produzione e marketing di prodotti d'arredamento.Il corso è frutto di un'intensa attività di analisi delle potenzialità del territorio, delle possibilità di crescita del comparto e delle competenze necessarie per avviare in concreto tale crescita. Le amministrazioni locali impegnate in prima linea a garantire l'appoggio ad iniziative di sviluppo dell'industria locale del settore arredamento, le imprese del territorio che necessitano di personale altamente specializzato e l'ITS Cuccovillo, da sempre leader nella formazione di Supertecnici nell'ambito meccatronico, si sono incontrati più volte negli ultimi mesi per mettere a punto l'ambizioso progetto. Il progetto si è basato sull'analisi delle professionalità necessarie, e pertanto richiestissime, effettuata con le aziende del settore, che ha evidenziato l'interesse per alcune competenze, da ritenersi strategiche, ed in particolare quelle riguardanti la progettazione, la prototipazione, la gestione della produzione e il marketing e comunicazione. Il percorso consentirà quindi di introdurre i ragazzi all'interno delle varie specializzazioni, consentendo loro di individuare le proprie attitudini che saranno ulteriormente sviluppate durante le oltre 800 ore di tirocinio curriculare. I 25 studenti selezionati insieme alle Aziende, potranno frequentare questo percorso altamente specializzante, gratuitamente grazie al finanziamento della Regione Puglia.Hanno partecipato all'evento: Lucia Scattarelli – Presidente ITS "Antonio Cuccovillo"; On. Angela Masi – Deputata della Repubblica Italiana; Sebastiano Leo – Assessore Istruzione, Formazione e Lavoro Regione Puglia; Marco Bronzini – Consigliere delegato alla Programmazione Scolastica ed Edilizia Scolastica della città Metropolitana di Bari; Cesare Pierpaolo De Palma – Confindustria Bari-Bat; Margherita Fiore – Assessora alla Cultura, all'Istruzione e al Tempo libero del Comune di Altamura; Domenico Petruzzellis – Assessore alla Pianificazione Territoriale, alla Mobilità Sostenibile, alla Trasformazione Digitale e ai Servizi Civici del Comune di Santeramo in Colle; Maria Schinco – Assessora alle Attività Produttive del Comune di Gravina in Puglia; Roberto Vingiani – Direttore ITS "Antonio Cuccovillo".Tutti si sono dichiarati "entusiasti" a cominciare dalla deputata Masi che annuncia: "Sono davvero entusiasta che questa mia idea abbia incontrato l'interesse fattivo delle istituzioni, dell'ITS Cuccovillo, di Confindustria e delle aziende del territorio. Il primo corso ITS sul sistema casa del Mezzogiorno partirà nel luogo più rappresentativo, l'Alta Murgia: una grande occasione per le imprese e i giovani del nostro territorio. Ringrazio coloro che hanno reso concreto questo progetto, tutti assieme abbiamo fatto un primo passo importante e sono convinta che saremo pronti per affrontare le tante sfide che ancora ci attendono".Anche gli altri commenti sono improntati alla soddisfazione. Tra questi, l'assessore regionale Leo ha dichiarato: "Gli Its pugliesi sono eccellenze riconosciute in tutta Italia testimoniata da una capacità di placement dell'80% circa. Continuiamo a puntare sulle alte competenze da fornire ai nostri giovani. Puntiamo su un'economia basata su un'intensità di conoscenza sempre più alta finalizzata a coprire le esigenze delle imprese e a rendere i futuri lavoratori sempre più specializzati".Per informazioni: www.itsmeccatronicapuglia.it . Il percorso didattico partirà entro ottobre 2022 e durerà due anni con l'erogazione di circa 2000 ore di formazione, svolte sia nella sede dell''ITS "Cuccovillo Academy sia nei Comuni dell'area murgiana, soprattutto presso le sedi delle aziende aderenti per i tirocini.