Coronavirus, salta la prova degli ausiliari della sosta

Un altro rinvio per le disposizioni di natura sanitaria sul coronavirus.E' saltata ieri la prova selettiva per la selezione pubblica finalizzata alla formazione della graduatoria per ausiliari della sosta. Il rinvio a data da destinarsi è stato motivato con le nuove disposizioni impartite dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, con decreto dell'1 marzo, in materia di gestione e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, con cui si prescrivono opportune misure organizzative e precauzionali.Nel frattempo al Comune è stato convocato il Centro operativo comunale (Coc) di protezione civile per seguire l'evolversi della situazione. Per eventuali segnalazioni a titolo precauzionale, il numero verde della Polizia locale è 800511300.