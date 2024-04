Una app per conoscere bandi e avvisi pubblici

Dopo una fase di sperimentazione, la Regione Puglia ha lanciato l'applicazione PugliaXTe, il nuovo assistente virtuale per ricevere in tempo reale sul proprio smartphone informazioni su notizie, iniziative e opportunità dell'ente regionale.Progettata e realizzata dalla Struttura speciale di Comunicazione istituzionale, dalla Sezione Trasformazione Digitale del Dipartimento Sviluppo economico e dall'Ufficio Transizione Digitale della Regione Puglia, l'app PugliaXTe consentirà di restare aggiornati su news, bandi, avvisi e concorsi destinati dalla Regione Puglia a persone fisiche, enti, imprese e organizzazioni del Terzo settore.L'applicazione è disponibile per i sistemi operativi Android e iOS. Al termine dell'installazione, ogni utente potrà personalizzare il proprio flusso informativo, indicando gli argomenti e i temi di suo interesse. Una notifica a comparsa lo avviserà ogni volta che saranno pubblicati contenuti in linea con le proprie preferenze. L'applicazione è completata da un elenco di link utili ai principali canali ufficiali di informazione e comunicazione della Regione Puglia.L'applicazione PugliaXTe è disponibile sull'Apple Store al link: https://apps.apple.com/vn/app/pugliaxte/id6471089982Questo, invece, il link per effettuare il download sul Play Store di Google: https://play.google.com/store/apps/details?id=it.regionepuglia.pugliaxtePugliaXTe è finanziata con risorse del POR Puglia2014/2020 – Asse XI e XIII.(fai copia incolla dei link)