6 foto Completati i lavori al torrente Jesce

Il Consorzio Terre di Apulia ha completato i lavori per la realizzazione delle opere di risanamento e sistemazione idraulica del canale Jesce. L'obiettivo dell'intervento, con fondi stanziati dalla Regione per 7,7 milioni di euro, è stato la regimentazione idraulica del corso d'acqua che, a causa di alcuni tratti in contropendenza, è soggetto a straripamenti quando le portate d'acqua sono maggiori in caso di piogge intense. Tali esondazioni provocano l'allagamenti dei terreni agricoli circostanti nelle contrade Carpentino Barone e Murgia Catena, in prossimità della strada provinciale 41 per Laterza.Inoltre la sistemazione idraulica del torrente permette un miglioramento della qualità ambientale perché dal depuratore per circa 9 chilometri consentirà il deflusso delle acque depurate verso il recapito idrico finale. L'importo dei lavori (sul totale messo a disposizione dalla Regione) è di circa 3 milioni e mezzo di euro.Alla consegna dell'opera, nei pressi dello stesso torrente, hanno partecipato il sindaco Antonio Petronella, il commissario straordinario del Consorzio di bonifica Alfredo Borzillo, il direttore dei lavori Marta Barile che è anche direttore tecnico del Consorzio di bonifica, il consigliere regionale Francesco Paolicelli, il consigliere regionale della Basilicata Roberto Cifarelli, l'ex consigliere regionale Enzo Colonna, le imprese, ecc.