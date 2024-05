Centenario della morte di Matteotti, Altamura ricorda

Il 10 giugno del 1924 Giacomo Matteotti, deputato socialista, veniva barbaramente assassinato a Roma da 5 sicari della CEKA, la segreta polizia politica fascista, capeggiati da Amerigo Dumini.Seguì un processo farsa e successivamente fatti e circostanze hanno acclarato che il vero mandante fu Mussolini.Il 10 Giugno 2024 ricorre il Centesimo anniversario del delitto Matteotti. In tutta Italia si stanno svolgendo iniziative che dureranno tutto l'anno, per riportare alla memoria e alla conoscenza questo periodo buio della storia del nostro paese perché niente sia dimenticato e perché venga messa in luce la figura esemplare di Giacomo Matteotti. Non si può certo dimenticare il suo contributo alle conquiste dei braccianti e degli operai, o il suo impegno per la pace e le forme insurrezionali di lotta contro l'entrata del paese nella Grande guerra, o l'opposizione alla legge elettorale che già da allora creava false maggioranze, e il tentativo di indebolire il Parlamento con la grave crisi del sistema democratico. Tutti temi di una estrema attualità che possono sicuramente fungere da monito oggi.Per questo, le sezioni ANPI di Altamura-Cassano delle Murge, Gravina e Santeramo in colle, e l'ANPI Provinciale di Bari, hanno deciso di rendere omaggio alla memoria di Giacomo Matteotti, martire della resistenza civile alla dittatura fascista, portando nei quattro comuni della Murgia, la Mostra storico - documentaria " Giuseppe Di Vagno e Giacomo Matteotti fra Storia e Memoria" a cura di Vito Antonio Leuzzi, Guido Lorusso, Gianna Granati e Alfonso Isinelli, realizzata nel 2005 e messa a disposizione dalla Fondazione Di Vagno.Motivazione di questa scelta è quella di mettere in parallelo le storie dei due politici italiani che hanno lottato, sacrificando la loro vita, per l'opposizione alla dittatura fascista e le cui biografie rivelano diverse analogie. Il loro insegnamento e quello di tante altre vittime della crudeltà del fascismo, animò la Resistenza dei Partigiani contro i nazifascisti, in difesa dei valori della libertà, della pace, della democrazia, della legalità, dell'uguaglianza, valori sanciti dai padri e dalle madri costituenti nella Costituzione italiana, valori sempre attuali.La Mostra, insieme alle iniziative ad essa correlate, si avvarrà del patrocinio del Comune di Altamura, Gravina in Puglia, Santeramo in colle e Cassano delle Murge, della Casa Museo Giacomo Matteotti e del Comitato celebrazioni in Puglia, rete docenti 1924-2024. Con l'ANPI di Altamura collaboreranno anche il Cineclub Formiche Verdi, la Feltrinelli Point di Altamura e l'Arci Stand by di Santeramo.PROGRAMMA DI ALTAMURA (Ba)Altamura dedicherà al Centenario di Matteotti i prossimi giorni diverse iniziative con varie forme espressive da Lunedì 3 Giugno 2024 al Mercoledì 12 Giugno giorni in cui sarà presentepresso il Conservatorio Santa Croce, in via Santa Croce,la Mostra "Giuseppe Di Vagno e Giacomo Matteotti fra Storia e Memoria" con orario di apertura dalle 10 alle 13// dalle 17 alle 20 dal Lunedì al Sabato .INFO : 3338146812 - 3207059882LUNEDI 3 Giugno 2024Apertura della MostraConservatorio Santa Croce, Via Santa Croce Altamura ore 19Saluti.Vitantonio Petronella Sindaco di AltamuraLucia Perrone Presidente della sezione Anpi di AltamuraInterventi :Daniela Mazzucca Presidente Fondazione Giuseppe Di Vagno di ConversanoPasquale Martino Preidente ANPI provinciale BariCoordinamento :Giovanni Bruno docente di Storia dell'ITT Nervi- Galilei di Altamura – Anpia seguireIntervento poetico- musicaleGiovanni Bruno voce recitanteMariarita Maiullari voce recitanteVincenzo Mastropirro flautoAntonio Dambrosio malletstation /arrangiamenti musicheGIOVEDI 6 GIUGNOSala Convegni Conservatorio Santa Croce, Via Santa Croce Altamura.A partire dalle ore 17,30 ( Per chi vuole condividere questo momento nazionale)Video collegamento con Roma, Aula Giulio Cesare,Piazza del Campidoglio80 ANNI DI ANPIore 19.00DELITTO MATTEOTTInascita di una dittaturaPresentazione del libro"Delitto Matteotti: Il mandante"di Mario GianfrateLes Flaneurs edizioniDialogherà con l'autoreMariella Gisondadocente di Storia e Filosofiadel Liceo scientifico Federico II di Svevia AltamuraPubblico DibattitoIntervento poetico - musicaleGiovanni Bruno voce recitanteLisa Falagario voce recitanteVincenzo Mastropirro flautoAntonio Dambrosio malletstation /arrangiamenti musicheLUNEDI 10 GIUGNO 2024Sala Convegni Conservatorio Santa Croce, Via Santa Croce Altamuraore 19.00RelazioneGemma Adesso : Ricercatrice di Filosofia teoretica Università degli Studi di Bari"che abbiamo a che fare con gli schiavi?".Matteotti riletto da Gobettiproiezione del Film"Il delitto Matteotti"di Florestano Vancini (1973)IntroduzioneStefano Lorusso : Presidente Cineclub Formiche Verdi