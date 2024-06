Le iniziative per il centenario dell'omicidio di Giacomo Matteotti

PROGRAMMA DI ALTAMURAAltamura dedicherà al Centenario di Matteotti i prossimi giorni diverse iniziative con varie forme espressive da Lunedì 3 Giugno 2024 al Mercoledì 12 Giugno giorni in cui sarà presentepresso il Conservatorio Santa Croce, in via Santa Croce, la Mostra "Giuseppe Di Vagno e Giacomo Matteotti fra Storia e Memoria" con orario di apertura dalle 10 alle 13// dalle 17 alle 20 dal Lunedì al Sabato .Apertura della Mostra, sino al 12 giugnoConservatorio Santa Croce, Via Santa Croce Altamura ore 19Saluti.Vitantonio Petronella Sindaco di AltamuraLucia Perrone Presidente della sezione Anpi di AltamuraInterventi :Daniela Mazzucca Presidente Fondazione Giuseppe Di Vagno di ConversanoPasquale Martino Preidente ANPI provinciale BariCoordinamento :Giovanni Bruno docente di Storia dell'ITT Nervi- Galilei di Altamura – Anpia seguireIntervento poetico- musicaleGiovanni Bruno voce recitanteMariarita Maiullari voce recitanteVincenzo Mastropirro flautoAntonio Dambrosio malletstation /arrangiamenti musicheSala Convegni Conservatorio Santa Croce, Via Santa Croce Altamura.A partire dalle ore 17,30 ( Per chi vuole condividere questo momento nazionale)Video collegamento con Roma, Aula Giulio Cesare,Piazza del Campidoglio80 ANNI DI ANPIore 19.00DELITTO MATTEOTTInascita di una dittaturaPresentazione del libro"Delitto Matteotti: Il mandante"di Mario GianfrateLes Flaneurs edizioniDialogherà con l'autore Mariella Gisonda, docente di Storia e Filosofia del Liceo scientifico Federico II di Svevia AltamuraPubblico DibattitoIntervento poetico - musicaleGiovanni Bruno voce recitanteLisa Falagario voce recitanteVincenzo Mastropirro flautoAntonio Dambrosio malletstation /arrangiamenti musicheSala Convegni Conservatorio Santa Croce, Via Santa Croce Altamura, ore 19.00RelazioneGemma Adesso : Ricercatrice di Filosofia teoretica Università degli Studi di Bari"che abbiamo a che fare con gli schiavi?".Matteotti riletto da Gobettiproiezione del Film"Il delitto Matteotti"di Florestano Vancini (1973)IntroduzioneStefano Lorusso : Presidente Cineclub Formiche Verdi