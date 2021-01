Carenza di medici in ospedale, la sindaca scrive alla Asl

Per carenza di medici è ancora in difficoltà l'unità di chirurgia generale dell'ospedale della Murgia "Perinei". La Asl ricorre agli ordini di servizio di rinforzi - uno alla volta - da altre strutture della provincia. Le soluzioni definitive passano dal reclutamento di personale ma ancora non si intravedono.A dicembre il reparto per alcuni giorni aveva sospeso i ricoveri. Così la Asl è stata costretta a correre ai ripari disponendo il servizio al "Perinei" per due unità dell'ospedale di Molfetta mentre negli ultimi giorni è stato inviato ad Altamura un altro medico che dovrà coprire i turni sino al 14 febbraio. Questi rimedi provvisori non sono soddisfacenti per la funzionalità della struttura. Il problema è a monte per la dotazione organica scoperta. Su 10 unità previste sulla carta, i camici bianchi in servizio sono appena la metà.Per la seconda volta la sindaca Rosa Melodia ha scritto alla Regione e alla Asl per sottoporre un problema su cui si procede a singhiozzo. L'attuale situazione "non garantisce una assistenza continua sia nel reparto sia nelle emergenze chirurgiche nell'arco dell'intera giornata", sottolinea.E, allargando il discorso a tutto l'ospedale della Murgia, viene rivolto l'appello ad agire per una rapida e definitiva risoluzione consentendo il ripristino di tutte le prestazioni sospese oppure limitate.L'emergenza Covid ha avuto ripercussioni notevoli sull'organizzazione dell'ospedale "Perinei". Oltre all'area Covid al sesto piano, è stata creata una "zona grigia" che ha comportato lo smantellamento del servizio di psichiatria (per diagnosi e cura). E questo in un momento in cui le necessità legate alla salute mentale non sono andate affatto in quarantena, anzi tutt'altro.