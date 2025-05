Biodiversa: viaggio nei Geoparchi Unesco

Social Video 25 secondi Biodiversa

Con il tradizionale taglio del nastro, si è aperta nel quartiere fieristico di Gravina in Puglia la seconda edizione di "Biodiversa – L'Italia dei Parchi si racconta", la rassegna nazionale dedicata alle aree protette, promossa dal Parco Nazionale dell'Alta Murgia. Un'apertura partecipata scandita dall'incontro inaugurale "Il valore della geodiversità, il futuro dei Geoparchi italiani UNESCO", alla presenza di istituzioni locali, nazionali e internazionali. Andrà avanti sino a domenica.Per la prima volta in Puglia, Biodiversa riunisce i Geoparchi italiani UNESCO in un evento corale unico, che pone al centro il tema della geodiversità come leva per la tutela ambientale, la cooperazione tra territori e lo sviluppo sostenibile. A portare il proprio contributo nella giornata inaugurale, alcune tra le più autorevoli voci del panorama scientifico e istituzionale: Liborio Stellino, Ambasciatore presso la Rappresentanza Permanente d'Italia presso l'UNESCO, Nickolas Zouros, Presidente della rete mondiale dei Geoparchi UNESCO, Kristof Vandenberghe, Chief of Earth Sciences and Geoparks Section dell'UNESCO, insieme a rappresentanti del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, del Ministero della Cultura, di ISPRA, Federparchi, dei 15 comuni di MurGEopark e di numerose associazioni ambientali e di promozione del territorio.Nell'area espositiva, il pubblico può scoprire i 12 Geoparchi italiani, affiancati da enti, istituzioni, università, operatori ambientali e produttori locali, in un percorso che unisce scienza, natura e partecipazione.«Questa seconda edizione – ha dichiarato Francesco Tarantini, commissario straordinario dell'Ente Parco – rappresenta per noi un momento straordinario, non solo perché coincide con il riconoscimento ufficiale di MurGEopark come Geoparco, ma perché conferma la capacità di questo territorio di farsi promotore di dialogo, conoscenza e cooperazione. Biodiversa è il risultato di un lavoro collettivo, che oggi prende vita coinvolgendo i protagonisti del sistema delle aree protette italiane, le comunità locali e il pubblico in un racconto condiviso del valore della geodiversità».Biodiversa 2025 prosegue fino a domenica 11 maggio, con incontri, laboratori, mostre, concerti, itinerari e attività per tutte le età. Il programma completo dell'evento è disponibile sul sito ufficiale biodiversafestival.it. Ingresso gratuito. Da segnalare che nella giornata di sabato 12, alle ore 20.30, si esibiranno Nino Frassica & Los Plaggers Band in un concerto/cabaret con l'inesauribile vérve comica dell'artista siciliano.