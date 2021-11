Bandi per l'assunzione di 136 medici

Potenziare il personale medico presente negli ospedali del territorio. Con questo obiettivo l'Asl Bari ha deciso di indire 22 concorsi pubblici per l'assunzione a tempo indeterminato di 136 medici.Un bando che -spiegano dall'azienda sanitaria barese- consentirà di "assumere le risorse umane necessarie per andare oltre l'emergenza sanitaria". In particolare verranno assunti 20 anestesisti-rianimatori e 21 specialisti nella medicina d'urgenza. Si recluteranno 10 chirurghi, 2 cardiologi, 3 radiologi interventisti e neuroradiologi, 5 radiologi e 7 psichiatri. Inoltre ci saranno 14 posti per gastroenterologi, 8 per gli ortopedici, 10 per ginecologi e in ugual numero per i nefrologi: in pratica si copriranno tutte le maggiori branche specialistiche presenti nei nosocomi del territorio. I Bandi, che hanno avuto il via libera della Direzione strategica della Asl Bari, a breve saranno pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.Una importante iniziativa che proietta l'azienda sanitaria barese nel futuro, come sottolineato anche dal Direttore Generale Antonio Sanguedolce."Questi bandi rappresentano un'opportunità per rilanciare l'assistenza sanitaria, soprattutto negli ospedali che nell'ultimo anno e mezzo sono stati sottoposti ad una forte pressione. Attraverso i concorsi auspichiamo di assumere tantissimi dirigenti medici e in un numero davvero notevole di specialità, con la consapevolezza che questa programmazione può rappresentare per i cittadini e per la nostra azienda la base per migliorare l'assistenza sanitaria del futuro prossimo" –ha dichiarato il Dg dell'Azienda sanitaria Sanguedolce.