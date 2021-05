Auto contromano sulla strada Matera Altamura, minuti di paura

Sono stati minuti di paura e di tensione quelli vissuti sulla strada statale 99 tra Matera e Altamura, all'altezza di Venusio. Un'auto, uscita dal centro commerciale, ha imboccato contromano la viabilità di servizio finendo sulla statale in senso opposto a quello di marcia.Il veicolo, anziché dirigersi a Matera, si è ritrovata sulla corsia in direzione Matera" ma in senso opposto, viaggiando verso Altamura. Gli automobilisti in transito in quel momento hanno immediatamente percepito il pericolo avvisando il conducente a colpi di clacson. Alcune telefonate sono arrivate alla Polizia ed è stata allertata la Polizia stradale.Tutto, fortunatamente, si è risolto bene. La persona che guidava il veicolo contromano si è resa conto e si è fermata. Nel frattempo le auto in transito verso Matera hanno avuto la prontezza di controllare la situazione, fino a consentire che l'automobile "fuori rotta" potesse fare manovra e girarsi.Alcuni momenti di tensione sono stati ripresi in un video che circola sui social e su Whatsapp dal passeggero di un'auto che viaggiava sull'altra carreggiata in direzione di Altamura. Per la dinamica il pensiero è andato all'incidente mortale a Fasano e a quello con quattro feriti nelle Marche ma questa volta tutto è finito senza incidenti, con un grande sospiro di sollievo.