Zeta System offre un’attività di noleggio e vendita di containers usati di varie tipologie per il centro sud Italia.

Zeta System, azienda leader di logistica marittima, offre un'attività di noleggio e vendita di containers usati di varie tipologie per il centro sud Italia.Con un piazzale di circa 20.000 metri quadri a Matera presso la sede della Zeta System in via Pirelli nella zona industriale La Martella e una disponibilità immediata di circa 500 unità, l'azienda potrà soddisfare le tue esigenze con tre diverse misure disponibili: 20Box, 40Box e 40Hc.Per info inviare mail a pgiorgialongo@zeta-system.it o chiamare il numero 3482547622