Apre i battenti la Fiera “La Mia Casa”

Torna a Gravina la Fiera "La Mia Casa". Un grande evento dedicato al mondo della casa, un evento in cui offrire ai visitatori le ultime novità in materia di costruzione, arredamento e design. La Fiera "La Mia Casa", infatti, è diventato un punto di riferimento nel Sud Italia e luogo di incontro tra imprenditori, talenti e visitatori.Dopo due anni di edizioni digitali la fiera torna in presenza e apre i battenti questa sera con l'inaugurazione dell'evento che si protrarrà fino all'1 novembre. Una fiera che rappresenta una importante vetrina che coniuga perfettamente business, cultura, design e soluzioni d'arredo all'insegna dell'innovazione e dell'alta qualità. Con l'esposizione delle migliori produzioni di arredi e complementi, soluzioni innovative per cucine, living, bagni e camere da letto. Insomma, tutto ciò che gira attorno alla casa lo si può trovare nei padiglioni della Fiera san Giorgio di Gravina. Arredamento, impiantistica, progettazione, rivestimenti, edilizia e arte per una fiera che ha raggiunto l'ottava edizione e ha incrementato ogni anno il numero di visitatori.Nel corso della manifestazione, oltre ai convegni in programma il 29 e il 31 ottobre, si svolgerà il concorso "MurgiaArte" riservato alle scuole che in questa edizione ha per tema "Cos'amo della mia città è…". Gli organizzatori, infatti, come tradizione dell'evento, intendono premiare la creatività attraverso un concorso dedicato agli alunni delle scuole primarie e medie. Le scolaresche sono chiamate a realizzare un plastico rappresentante ciò che loro indentificano ed amano di bello e rappresentativo della comunità di appartenenza. Alle classi vincitrici andrà un premio dal valore di 300 euro da tramutare in acquisti in libri e tecnologie per arricchire e migliorare la didattica e l'apprendimento in classe.Il taglio del nastro de "la Mia Casa" avverrà alle ore 18. Poi all'interno della sala convegni ci sarà con una breve presentazione della manifestazione nella quale interverranno le istituzioni, gli organizzatori dell'iniziativa e i promotori degli eventi collaterali alla Fiera, chiamati ad illustrare le novità di questa edizione della Kermesse che si conferma la più importante manifestazione fieristica dedicata al settore casa di Puglia e Basilicata.