Social Video 1 minuto Anticovid take – away: la prima app anticrisi per la Puglia che non molla

Innovazioni & Bilanciai, Azienda Leader del Sud Italia sita a Gravina in Puglia, sviluppando da oltre 15 anni soluzioni software per il settore food e no food, ha messo a punto in questi giorni una nuova e interessante applicazione per evitare il blocco totale di attività quali ristoranti, pub, pizzerie, bar e simili.In un momento storico molto difficile, con un virus che tiene tutto il Paese (e non solo) sotto scacco, ci viene richiesto di cambiare repentinamente abitudini e stili di vita per un periodo di tempo indefinito.Il Governo ha emanato misure molto severe e restrittive soprattutto per le attività commerciali, in particolar modo per quelle in cui la presenza di clientela crea assembramenti, che purtroppo faciliterebbero la diffusione del contagio.E' proprio pensando ai suoi clienti del settore food che Innovazioni & Bilanciai propone per prima in Italia un'applicazione specifica per evitare uno stop di queste attività e scongiurare quelle che sarebbero delle pesantissime ripercussioni economiche.L'applicazione si chiama ANTICOVID TAKE-AWAY ed è semplicissima da utilizzare. Come? E' presto detto: il cliente scarica sul suo cellulare l'app personalizzata, si registra e attraverso un menu digitale, ordina le sue pietanze e bevande utilizzando il proprio smartphone. Contestualmente sceglie l'orario per la consegna, inserisce l'indirizzo del suo domicilio e decide se pagare con carta oppure in contanti al fattorino: semplice no?L'app prevede anche il ritiro in sede, attraverso un controllo delle prenotazioni. E' lo stesso negoziante ad avvisare il cliente nel momento in cui il prodotto è pronto. Una notifica permetterà di evitare lunghe code fuori e dentro il locale.marketing@innovazionibilanciai.com - http://www.innovazionibilanciai.com