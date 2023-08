Accoglienza ad Altamura per tre minori sbarcati a Lampedusa

Tre minori stranieri, sbarcati a Lampedusa è arrivati senza genitori, vengono accolti ad Altamura. Lo ha comunicato il sindaco Antonio Petronella."Su richiesta del Prefetto di Bari - ha detto - nello spirito di collaborazione umanitaria comunico che abbiamo accolto tre MSNA (minori stranieri non accompagnati) provenienti da Lampedusa. In un momento in cui la solidarietà è più importante che mai, siamo lieti di aver offerto loro un rifugio sicuro e un nuovo inizio nella nostra comunità. Stiamo attualmente valutando la possibilità di offrire ospitalità ad altri, dimostrando ancora una volta l'impegno di Altamura nell'accoglienza e nell'inclusione. Insieme - ha concluso - possiamo fare la differenza e dimostrare che la nostra città è un luogo di accoglienza e speranza".