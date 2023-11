Violenza contro le donne: "Colpa tua", convegno su vittimizzazione secondaria

In occasione della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza sulle donne, per la Settimana delle scarpette rosse organizzata dal Comune (Assessorato e Commissione alle pari opportunità) venerdì 24 novembre, alle ore 10, nella Sala Teatro della Parrocchia del Santissimo Redentore, Largo Giovanni Paolo II, è organizzato un convegno, aperto alle scuole superiori di secondo grado, sulla vittimizzazione secondaria.Interventi:• dott.ssa Lucia Rifino, Centro Antiviolenza di Altamura;• dott. Pietro Buscicchio, Associazione Maschile Plurale;• magg. Leonardo Bochicchio, Com. C. Carabinieri Altamura.A seguire la presentazione ufficiale ed il lancio del contest per le scuole secondarie di secondo grado, per la realizzazione di un elaborato grafico/video che interpreti la tematica della vittimizzazione secondaria.