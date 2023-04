Tre giorni con il Festival N Stories: viaggio nel GeoParco

FESTIVAL N* STORIES: VIAGGIO NEL GEOPARCO - 14-15-16 aprile - AltamuraRitorna per la settima volta il Festival N*Stories, l'evento culturale dell'Associazione Il Vagabondo volto a promuovere la cultura del turismo nelle Murge. Una ouverture primaverile ricca di spunti per operatori turistici e comunità locali e che dedica ampio spazio anche ai giovani. Rispetto al panorama nazionale degli eventi sul turismo, in cui l'attenzione è prevalentemente posta sull'aspetto economico del turismo, durante il Festival N*Stories se ne affrontano le tematiche maggiormente legate alle potenzialità e alle criticità, preparando le comunità e gli operatori locali a cooperare in maniera virtuosa per valorizzare e salvaguardare il proprio territorio. La partecipazione attiva è stimolata attraverso laboratori creativi, masterclass, attività dedicate al benessere e al confronto creativo.Il "Viaggio nel Geoparco" e nei suoi geositi è il tema di questa edizione cui sono stati dedicati i laboratori creativi per ragazzi e l'incontro principale che si terrà venerdì 14 aprile, dalle ore 18:00, presso gli spazi dell'ex monastero di Santa Croce nel centro storico di Altamura. All'incontro parteciperanno Grazia Di Bari – consigliera regionale delegata alle Politiche Culturali della Regione Puglia, Franco Milella - Fondazione Fitzcarraldo, Elena Saponaro - Già Direttrice Museo Nazionale Archeologico Altamura e Francesco Tarantini - Presidente Parco Nazionale dell'Alta Murgia.Sabato 15 aprile, alle 18, ci si confronterà con Stefania Clemente di Trentino Marketing sul tema dei distretti turistici sostenibili; a seguire, ci sarà un incontro sul tema dell'ospitalità diffusa che anticipa il progetto del Vagabondo collegato al bando Puglia partecipa della Regione, di prossima partenza. Le serate di questa ouverture, dalle 20 in poi, saranno dedicate agli esiti dei laboratori condotti da quattro esperti pugliesi: Lorenzo Scaraggi, Francesco Russo, Gianfranco Maiullari e Vitantonio Fosco. I documentari prodotti durante il laboratorio di videomaking saranno presentati nella serata di venerdì 14 aprile; le illustrazioni prodotte durante il laboratorio di grafica saranno al centro della serata di sabato 15 aprile.La prima parte della settima edizione del Festival N* Stories, che tornerà nel corso dell'anno con nuovi appuntamenti, si concluderà domenica 16 aprile con una passeggiata di comunità mattutina e un'interessante attività pomeridiana presso Masseria Redenta con un laboratorio dedicato al miele e una meditazione guidata con oli essenziali.Per ulteriori informazioni: www.festivalnstories.it