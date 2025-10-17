Terza edizione del Tour delle gravine, il programma completo

Ore 9:00 - Piazza Torre dell'OrologioCamminata guidata da Piero di CanioOre 13:00ARTECIBAZIONE Casa LamiataPranzo Comunitario opere olfattive degustattive di Lucia MiceliOre 19:00Teatro AlcanicesLA FOCE VERSO L'INGUINE DEL MONDOdi e con Guido CelliPARK PARKOre 10:00con Francesco CalderoniOre 13:00Pranzo Du CafoneOre 17:00NOMEN OMEN il racconto dell'origine di una città: Gravinadi e con Raffaella IannettiBastione MonumentaleVia Fontana La StellaPonte dell'AcquedottoOre 19:00L'ABISSO E L'OASI viaggio nella bottega in fiamme di un poetaBastione MonumentaleOre 21:30SHEPHERDS IN THE CAVERegia Anthony GrecoChiesa del BorgoOre 18:00 - 19:30Al Falco Grillaiovia RidolaLE DUE TRE COSE CHE SO' SULL'AMOREdi e con Guido Cellia cura di Mewe Impresa Sociale di ComunitàPrenotazione Obbligatoria 338 933 65 99 PaolaOre 18:00Biblioteca Comunale Giovanni ColonnaPIETRA MADRE per una idea di Murgia in poemadi e con Guido CelliPresenzierà Vincenzo Casone (sindaco)PIETRA MADRE per una idea di Murgia in poemadi e con Guido CelliOre 9:00 PARK PARKcon Sergio Santalucia et Gianfranco LionettiPiazza Giacinto AlbiniPasseggiata dei graffiti polistrato ideati da G. A. Leone.Casa artisti Maria Padula Leone.Frantoio Di Mase 1600Frantoio Carrazza 1700Museo del LagoPalazzo Lacorazza con Dimora AppenninoTaverna Appennino sede Fondazione Appennino.Casa delle Muse Fondazione Leonardo Sinisgalli.Passeggiata tra gli ulivi organizzata dal Comune di Montemurro.Pranzo Comunitario e musica di compagnia.Danze, canti e balli. Partecipano ass. Akilina Simakova, Fondazione Appennino, Ass. Bellivergari, Comune di Montemurro con il sindaco Senatro Di Leo.