Locandina
Storia e cultura

Terza edizione del Tour delle gravine, il programma completo

sabato 18 ottobre 2025 fino a domenica 26 ottobre Evento in corso
PROGRAMMA Tour delle Gravine III edizione
18/19/20/21/22/23/24/25/26 Ottobre 2025
PIETRA MADRE per una Murgia in poema di Guido Celli

Sabato 18 Ottobre a Ginosa
Ore 9:00 - Piazza Torre dell'Orologio
Camminata guidata da Piero di Canio

Ore 13:00
ARTECIBAZIONE Casa Lamiata
Pranzo Comunitario opere olfattive degustattive di Lucia Miceli

Ore 19:00
Teatro Alcanices
LA FOCE VERSO L'INGUINE DEL MONDO
di e con Guido Celli

Domenica 19 Ottobre a Gravina in Puglia
PARK PARK
Ore 10:00
con Francesco Calderoni

Ore 13:00
Pranzo Du Cafone

Ore 17:00
NOMEN OMEN il racconto dell'origine di una città: Gravina
di e con Raffaella Iannetti
Bastione Monumentale
Via Fontana La Stella
Ponte dell'Acquedotto

Ore 19:00
L'ABISSO E L'OASI viaggio nella bottega in fiamme di un poeta
Bastione Monumentale

Ore 21:30
SHEPHERDS IN THE CAVE
Regia Anthony Greco
Chiesa del Borgo

Giovedi 23 Ottobre a Matera
Ore 18:00 - 19:30
Al Falco Grillaio
via Ridola

LE DUE TRE COSE CHE SO' SULL'AMORE
di e con Guido Celli
a cura di Mewe Impresa Sociale di Comunità
Prenotazione Obbligatoria 338 933 65 99 Paola

Sabato 25 Ottobre a Santeramo
Ore 18:00
Biblioteca Comunale Giovanni Colonna
PIETRA MADRE per una idea di Murgia in poema
di e con Guido Celli
Presenzierà Vincenzo Casone (sindaco)

Domenica 26 Ottobre a Montemurro, Potenza
PIETRA MADRE per una idea di Murgia in poema
di e con Guido Celli

Ore 9:00 PARK PARK
con Sergio Santalucia et Gianfranco Lionetti
Piazza Giacinto Albini

Passeggiata dei graffiti polistrato ideati da G. A. Leone.
Casa artisti Maria Padula Leone.
Frantoio Di Mase 1600
Frantoio Carrazza 1700
Museo del Lago
Palazzo Lacorazza con Dimora Appennino
Taverna Appennino sede Fondazione Appennino.
Casa delle Muse Fondazione Leonardo Sinisgalli.
Passeggiata tra gli ulivi organizzata dal Comune di Montemurro.

Pranzo Comunitario e musica di compagnia.
Danze, canti e balli. Partecipano ass. Akilina Simakova, Fondazione Appennino, Ass. Bellivergari, Comune di Montemurro con il sindaco Senatro Di Leo.
