Suoni della Murgia: nel weekend concerti alla Masseria Malerba e alla Dimora Cagnazzi

Ancora un weekend intenso per Suoni della Murgia, la rassegna internazionale di musica etnica e popolare giunta alla 21esima edizione, organizzata nelle masserie storiche del territorio di Altamura. Previsti quattro concerti di genere e segno stilistico anche molto diversi tra di loro. Una scelta che si conferma particolarmente felice quella del tour nelle masserie storiche, già adottata nelle edizioni più recenti, visto che nelle prime date di questa edizione si è registrato un ottimo afflusso di spettatori, (una media finora di 200/250 a serata), provenienti anche da altre città della provincia e da fuori provincia. La stagione estiva entra nel vivo adesso e con essa anche i rientri si intensificano, quindi ci si attende un ulteriore incremento di presenze.Doppio concerto - Masseria Malerba, Altamuraore 20:30 - Bevano Estore 21:45 - Vincenzo Cornacchia - ElicrisoBevano EstStefano Delvecchio Fisarmonica bitonica; Davide Castiglia violino; Giampiero Cignani clarinetto, clarinetto bassoIl Bevano è un fiume romagnolo. Bevano Est è un'area di servizio sull'autostrada, un non-luogo dove si sfiorano pezzi di mondo di ogni genere. Bevano Est è un progetto musicale che nasce nel 1991. Una formazione di strumenti acustici che propone, con sottile ironia, una musica di propria composizione, sguaiata e delicata, che in teatro si siede scomposta, in osteria chiede ascolto e in piazza fa ballare. Una musica popolata. Un suono che setaccia le cose del mondo, senza sudditanza, senza scrupolo filologico, mettendo in pratica l'idea che l'arte, ogni tipo di arte, non sia un'entità chiusa, ma il centro di innumerevoli relazioni. Siate curiosi, e fatevi avanti.Vincenzo Cornacchia - ElicrisoElicriso è una transumanza musicale attraverso i tratturi e gli spartiti dei cinque continenti. Dalla Murgia al Brasile, dalla Spagna al Giappone per assaporare e comprendere come l'arte dei suoni conserva le radici e l'identità di un popolo.Doppio Concerto - Dimora Cagnazzi, Altamuraore 20:30 - Claudio Prima & SE.MEore 21:45- Christian di Fiore Sinfonia EnsembleClaudio Prima & SE.MEClaudio Prima nel progetto SEME muove le sue composizioni con l'istinto del ricercatore, curioso e attento alle suggestioni del viaggio, del movimento. Con lo sguardo rivolto, allo stesso tempo, fuori e dentro, per cogliere insieme le consonanze e le dissonanze del rapporto con il mondo.L'organetto e la voce respirano questa continua alternanza, aprendosi e chiudendosi all'aria che ne sostiene l'emissione. Si fanno quindi, in questa esperienza di scrittura originale, strumenti di relazione, di contatto. Le sonorità dell'organetto nel progetto Seme incontrano gli archi di Vera Longo (violino e voce), Paola Barone (violino), Cristian Musìo (viola) e Marco Schiavone (violoncello), già protagonisti di numerose collaborazioni (Giovane Orchestra del Salento, La Municipal, Orchestra della Magna Grecia). Il Mediterraneo incontra il mondo classico, giocando con le provenienze e favorendo l'incontro di due mondi musicali che da sempre hanno segretamente dialogato, come si può evincere dalle composizioni di Bartòk e Stravinskj profondamente intrise di echi tradizionali. Il repertorio scandaglia i fondali del Mediterraneo con una scrittura originale che condensa più di vent'anni di ricerca sulle musiche cosiddette 'di confine' e sulle inaspettate connessioni fra le tradizioni del mare di mezzo e il mondo classico.Christian Di Fiore & Sinfonia EnsembleL'idea di questo progetto è quella di fondere i suoni della cultura popolare (zampogna, organetto, fisarmonica) ai suoni della cultura classica (oboe e contrabbasso), il tutto colorato dai suoni delle percussioni mediterranee. Il connubio tra questi mondi apparentemente diversi dà vita ad un concerto nuovo, dalle sonorità originali, formato soprattutto da brani inediti, che spaziano nella world music ed esaltano a pieno le potenzialità di tutti gli strumenti, in particolar modo evidenziano l'evoluzione armonica della sua zampogna. L'ensemble nasce attorno alla figura dello zampognista e polistrumentista Christian Di Fiore, oggi considerato uno tra i più grandi virtuosi della zampogna.