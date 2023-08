Serata dedicata al Sudamerica per Suoni della Murgia con Sarita Schena trio e Livia Mattos trio

Mercoledì 23 agosto una serata dedicata al Sudamerica per la rassegna musicale internazionale itinerante "Suoni della Murgia", giunta alla 22esima edizione.Due i concerti in programma mercoledì nello Jazzo Corte Cicero, una masseria in territorio di Altamura, in una delle aree di maggiore autenticità e suggestione della Murgia, tra pietre aguzze, corti, sentieri, vegetazione tipica spontanea, pascoli e intorno alcuni animali allevati allo stato brado. Comincerà alle 20.30 Sarita Schena trio con "A fior de piel". Il progetto nasce dall'idea di proporre un viaggio tra musica e parole che racconti i "Sud del mondo" ed in particolar modo si muove tra la tradizione italiana e quella del Tango argentino e in generale del Sud America. Il repertorio spazia da composizioni di autori latini di origine italiana come Piazzolla, Magaldi e D'Arienzo ad autori sudamericani come Bola de Nieve, Gomez, Chavela Vargas. Alla voce della attrice-cantante italo-argentina Sarita Schena, venata di intensa malinconia poetica, fanno eco le corde di Giuseppe De Trizio alla chitarra e i tasti della fisarmonica di Giovanni Chiapparino (il cd è prodotto con Egea Records).Seguirà, alle 21,45, Livia Mattos trio, guidato dalla fisarmonicista, cantautrice, sociologa e performer brasiliana Livia Mattos, nata a Salvador de Bahia. L'album "Vinha da ida", con arrangiamenti audaci, testi inventivi e fusioni insolite di radici brasiliane e ritmi oltre confine, ha ricevuto grandi elogi dalla critica. Nel 2022 ha pubblicato il suo secondo album "Apneia", un ibrido di canzoni e strumentali tra cui il singolo omonimo. Ad accompagnarla Rafael dos Santos alla batteria e Jefferson Sá Viana alla tuba.Il concerto di mercoledì è organizzato da Suoni della Murgia in collaborazione con Xilema Musica. Ingresso contributo associativo 5 euro. Info e prenotazioni: 3933070001Per raggiungere Jazzo Corte cicero (fai copia-incolla del link):https://goo.gl/maps/H3r8uUbBmXkz4GW69